TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında konuşan Uraloğlu, hükümetin akaryakıt fiyatlarına herhangi bir müdahalesinin olmadığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, milletvekillerinin bütçe ve destek kalemlerine yönelik sorularını yanıtlarken, 2026 yılı için tarıma ayrılan kaynaklara da dikkat çekti. Uraloğlu, toplam 888,2 milyar liralık tarım bütçesinin önemli bir bölümünün destek programlarına ayrıldığını belirterek, “Bu bütçenin 667,6 milyar lirası destek programları, 190 milyar lirası ise yatırım harcamaları için planlandı. Ayrıca vergi harcamaları ile KİT ve ihracat destekleri kapsamında da ek kaynaklar ayrıldı” dedi.

“Akaryakıt Fiyatları Dünya ve Piyasa Şartlarına Göre Belirleniyor”

Akaryakıt fiyatlarının belirlenme sürecine açıklık getiren Uraloğlu, fiyatların serbest piyasa ve küresel petrol fiyatları doğrultusunda şekillendiğini ifade etti. “Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir. Fiyatlar dünya koşulları ve piyasa dinamiklerine göre oluşmaktadır” diyen Uraloğlu, vergi yapısına ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) maktu olduğunu ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncellendiğini hatırlattı. Bunun dışında ek bir vergi uygulanmadığını belirten Uraloğlu, 2025 yılının Ocak ayında Yİ-ÜFE oranının altında bir güncelleme yapıldığını da sözlerine ekledi.

Vergi Yükü 2002’ye Göre Geriledi

Akaryakıttaki toplam vergi yüküne de değinen Uraloğlu, çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. “2002 yılında benzin üzerindeki KDV ve ÖTV’nin toplam vergi yükü yüzde 70,2 seviyesindeydi. Bugün itibarıyla bu oran yaklaşık yüzde 42,2 seviyesine gerilemiş durumda” ifadelerini kullandı.