Denizlerde Hareketlilik Başladı

Samsun’da uzun süren sert kışın ardından güneyli rüzgarlarla havaların ısınması, balıkçılar için umut oldu. Denizlere açılan kayıklar, pek çok balık türünde bolluk getirdi. Mezgit, istavrit ve barbunda bolluk nedeniyle fiyatlar düşerken, hamsi ve kalkan gibi nadir balıkların fiyatları yükseldi.

5 Kiloluk Kalkan Balığı, Çeyrek Altın Değerinde

Tezgahta sergilenen kalkan balıklarının fiyatları, büyük ilgi görüyor. Balıkçı Onurcan Köse, fiyatlar hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Büyük kalkan balığımız 3,5 kilo geliyor, kilosu 1.200 TL. Diğer kalkan ise 1,5 kiloluk ve kilosunu 900 TL’den satıyoruz. İki balığın toplam ağırlığı 5 kilo ve fiyatı 5.500 TL’yi buluyor. Bu fiyat, serbest piyasada 5.000 TL’ye yaklaşan çeyrek altınla yarışıyor.”

Hamside Fiyat Yükseliyor, Diğer Balıklarda Düşüş

Kalkanın yanı sıra hamsi de tezgahlarda öne çıkan türlerden biri. Büyük ve yağlı hamsinin kilosu 200 TL’den alıcı buluyor. Köse, diğer balık türleri hakkında da bilgi vererek, "Havaların güzelleşmesiyle fiyatlar bir miktar düştü. Mezgit ve istavrit 80 TL, barbun 120 TL, zargana ve somon 200 TL, kefal 100 TL, levrek ve çipura ise 300 TL’den satılıyor. Hamsi azaldıkça fiyatı yükseldi. Yavaş yavaş hamsi sezonu bitiyor" dedi.

Kalkan Balığı: Sofraların Lüks Konuğu

Kalkan balığı, az bulunması ve lezzetiyle sofraların özel misafiri olmaya devam ediyor. Fiyatının yüksekliği nedeniyle yalnızca özel günlerde tercih edilen kalkan, hem balıkçılar hem de müşteriler için lüks tüketimin simgesi haline gelmiş durumda.

Balık sezonu hareketliliğiyle Samsun’da tezgahlar renklenirken, kalkan gibi değerli balıklar sofralarda ayrı bir yer edinmeye devam ediyor. Ancak fiyatlar, bu lezzeti tatmayı bir hayli özel bir deneyim haline getiriyor.