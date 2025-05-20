“Suriye halkına geçim imkânı sunmalıyız”

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri Suriye’ye uygulanan ekonomik yaptırımlar oldu. Kallas, bu yaptırımların kaldırılması yönünde bakanlardan bir uzlaşma çıkmasını umut ettiğini belirterek, “Suriye halkının iş imkanına ve geçim kaynaklarına erişimini sağlamalıyız. Bu, ülkenin istikrarı açısından hayati öneme sahip. Yaptırımların kalkmasıyla daha sürdürülebilir bir düzen kurabiliriz” dedi.

Kallas, yılın başından bu yana bu konuda yoğun çaba gösterdiklerini ve amacın doğrudan Suriye halkına yardım etmek olduğunu vurguladı. “Esad rejiminin ardından bölgede yaşamı yeniden inşa etmek gerekiyor. Aksi halde Afganistan’da yaşananlara benzer bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

“İsrail ile Ortaklık Anlaşması masaya yatırılıyor”

AB Yüksek Temsilcisi, toplantıda İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması’nın 2. maddesinin de değerlendirileceğini açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı'nın bu maddenin gözden geçirilmesini talep ettiğini belirten Kallas, “Bu konuda oldukça sert bir tartışma yaşanabilir. Ancak ortak paydamız Gazze’ye insani yardımların acilen ulaşması gerektiğidir” dedi.

İsrail'in Gazze’ye izin verdiği yardım miktarının “okyanusta bir damla” olduğunu söyleyen Kallas, “Sınırın öbür tarafında binlerce yardım tırı bekliyor. Bu yardımlar Avrupa tarafından finanse edildi. İhtiyaç sahiplerine ulaşmalı” diye konuştu.

“Rusya’ya karşı baskı artırılacak”

Kallas, Ukrayna meselesine de değinerek, AB ülkelerinin Ukrayna’nın 60 gün önce kabul ettiği koşulsuz ateşkesi desteklediğini, ancak Rusya’nın buna yanaşmadığını belirtti. “Bu tutum karşısında 17. yaptırım paketi üzerinde anlaştık. Fakat baskının artırılması için yeni bir paket üzerinde daha çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin, “Trump, Putin'e karşı yumuşak mı davranıyor?” sorusu üzerine Kallas, “ABD’den güçlü adımlar görmek istiyoruz. Eğer Rusya ateşkesi kabul etmiyorsa bunun sonuçları olmalı. Avrupa bu baskıyı artırmaya kararlı” yanıtını verdi.

“Rusya propagandada güçlü ama ekonomide zor durumda”

Toplantıda Rusya’nın ekonomik durumuna dair bir istihbarat raporunun da sunulacağını belirten Kallas, “Ruslar, yaptırımların bize zarar verdiğini göstermek istiyorlar. Ancak elimizdeki veriler bunun doğru olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Gerçek şu ki, Rusya’nın ekonomik durumu hiç de iyi değil” şeklinde konuştu.

AB, Suriye konusunda öncü adımlar atıyor

Kallas, Suriye yaptırımlarının kaldırılması sürecinde AB'nin öncü bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, “Bu konuda uzun süredir çalışıyoruz. ABD’den de benzer adımların gelmesi sevindirici. Artık harekete geçme zamanı” dedi.