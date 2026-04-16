Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba, ifadesinde oğlunun bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. Bu nedenle hem emniyette görevli psikologlarla görüştüklerini hem de son iki aydır özel bir uzmandan destek aldıklarını söyledi. Baba, uzmanın çocuğun sosyal uyum konusunda izlenmesi gerektiğini ve ileride psikiyatrik tedavi ihtimali olabileceğini dile getirdiğini aktardı.

İfadesinde oğlunun silahlara karşı ilgisi olduğuna da değinen Uğur M., bu merakı fark ettikten sonra onunla bu konuda konuşmalar yaptığını belirtti. Yaklaşık bir ay önce oğlunun silahı eline almaya çalıştığını gördüğünü söyleyen baba, bu durum üzerine tepki verdiğini ifade etti.

Baba, oğlunun ısrarı üzerine kısa süre önce poligona gittiklerini ve burada birlikte atış yaptıklarını da kabul etti. Oğluna hedef gözeterek ateş etmeyi anlattığını söyleyen Uğur M., bu anları fotoğraf ve video ile kaydettiğini, daha sonra da çocuğuna gönderdiğini dile getirdi. Bu davranışının amacının oğlunun merakını gidermek olduğunu savundu.

Öte yandan ifadesinde, oğlunun sık sık çevrim içi oyunlar oynadığını ve odasına girildiğinde ekranı kapattığını belirten baba, bu nedenle herhangi bir olumsuzluğu önceden fark edemediklerini söyledi.

Türkiye’yi sarsan saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Olayın arka planı, ihmaller ve sorumluluklar detaylı şekilde inceleniyor.