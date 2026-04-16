Adli incelemelerde, saldırganın sağ bacağında hayati nitelikte bir kesici-delici yara tespit edildiği, yaranın tek tarafı keskin, diğer tarafı ise daha künt özellik taşıyan bir aletle oluşturulmuş olabileceği değerlendirildi. Ölümün intihar sonucu gerçekleştiğine dair iddialar ise rapor bulgularıyla örtüşmedi.

Olayla ilgili ifadelerde, saldırganı durdurmaya çalışan bir velinin müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliyi bacağından yaralayan veli, ifadesinde eline geçen bir bıçakla yalnızca saldırganın hareketini engellemeyi amaçladığını, darbenin isabet edip etmediğini ise net hatırlamadığını söyledi. Veli, amacının saldırganın kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemek olduğunu ifade etti.