Görev süresi boyunca sosyal, kültürel ve çevresel projelerde aktif rol üstlenen Forato, yerel toplulukla güçlü bağlar kurdu.

Eğitim Programları ve Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği (EPEKA) bünyesinde çalışmalar yürüten Forato, sergiler, film gösterimleri, atölyeler ve çeşitli sosyal etkinliklerin organizasyonuna katkı sağladı. Katılımcıların daha kapsayıcı ve etkileşimli ortamlarda bir araya gelmesine destek veren genç gönüllü, çevrim içi etkinliklerin koordinasyonunda da görev aldı.

Emma Forato, gönüllülük süreci boyunca yalnızca kültürel faaliyetlerle sınırlı kalmadı. Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile iş birliği yapan Forato, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda yer aldı. Geri dönüşüm projelerine destek veren ve çevresel farkındalığın artırılması için çeşitli faaliyetlere katılan Forato, hayvanlar yararına düzenlenen satışlar için el emeği ürünler hazırlayarak kaynak oluşturulmasına katkıda bulundu.

EPEKA yetkilileri, Emma Forato’nun görev süresi boyunca sergilediği özveri, enerjisi ve yardımsever yaklaşımıyla hem kuruma hem de Sinop’taki yerel topluluğa önemli katkılar sunduğunu belirtti. Yetkililer, genç gönüllünün dayanışma ruhu ve gönüllülük anlayışının uzun yıllar hatırlanacağını ifade ederek kendisine gelecekteki yaşamında başarılar diledi.

Sinop’tan ayrılan Emma Forato, geride gönüllülüğün toplum üzerindeki olumlu etkilerini gösteren örnek bir çalışma dönemi bıraktı.