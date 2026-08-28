Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Rıza Kayaalp ve Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Adayı Namık Aliyev ile ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, güreşimizin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşarak, Türk ve dünya güreşinin geleceği adına genel başkanımızın kıymetli desteklerini talep ettik. Türk dünyasının birlik ve beraberliğine her zaman büyük önem veren Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye, bu anlamlı ziyaretin hatırası olarak; milli takımlarımız için özel olarak hazırladığımız, Türk milletinin gücünü ve mücadele ruhunu simgeleyen kurt figürlü milli takım mayomuzu çerçeveli olarak takdim ettik. Ayrıca, Hakkari Cilo Dağları'nın eşsiz zirvelerinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonda ortaya çıkan; Türk bayrağımızı, güreşimizi ve Anadolu'nun görkemli coğrafyasını aynı karede buluşturan o unutulmaz tabloyu kendilerine hediye ettik. Ata sporumuz güreşin yalnızca Türkiye'de değil, Türk dünyasının tamamında daha güçlü yarınlara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Nazik kabulleri, Türk sporuna, güreşimize ve Türk dünyasına verdikleri kıymetli desteklerden dolayı genel başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Birliğimiz güçlü, davamız ortak, hedefimiz büyük: Türk güreşini dünyada hak ettiği en güçlü noktaya taşımak.'