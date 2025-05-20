Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran yabancı uyruklu bir adam, gece yarısı evine giren bir kişinin saldırısına uğradığını ve ardından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasının çalındığını iddia etti. Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evde ve çevrede titiz bir inceleme başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada olayın izlerini takip ederek şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. İddiaya göre evde herhangi bir zorlama izi ya da dışarıdan gelen birinin varlığına dair somut bulguya rastlanmadı. Şüphelerin aile bireylerine yönelmesiyle birlikte, kadının çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Detaylı sorguda kadın, olayın perde arkasını itiraf etti.

Kadın, eşinin memleketine dönme kararına karşı olduğunu, küçük oğullarının halen lisede eğitim gördüğünü ve bu nedenle taşınmak istemediğini söyledi. Eşini bu kararından caydırmak için plan yapan kadın, evdeki 37 bin 800 dolar, 60 bin TL, 3 tam altın ve 3 bileziği gizleyerek evde hırsızlık olmuş izlenimi yarattı.

Altın ve paraları evin başka bir odasında sakladığı belirlenen kadın, daha sonra sakladıklarını eşine teslim etti. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kadın hakkında “suç uydurma” suçundan yasal işlem başlatıldı.

Olay, sosyal medyada da gündem olurken, polis ekiplerinin dikkatli çalışması sayesinde gerçek kısa sürede aydınlatıldı.