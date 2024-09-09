Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı. İkinci haftası oynanan 5 müsabakayla sona eren Süper Lig'de üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.


Kadınlar Süper Lig 2. hafta sonuçları şu şekilde:

Görele Bld. 31-34 Bursa BBSK
Adasokağı 38-29 Anadolu Üniversitesi
Armada Praxis Yalıkavak 35-27 Kırşehir Bld.
Yenimahalle Bld. 27-33 Ortahisar Bld
İzmir BBSK 31-31 Üsküdar Bld.

Kadınlar Süper Lig 3. hafta programı şu şekilde:

12 Eylül Perşembe
17.00 Bursa BBSK - Adasokağı

14 Eylül Cumartesi

14.00
Kırşehir Bld. - Üsküdar Bld.
Ortahisar Bld. - Armada Praxis Yalıkavak

15 Eylül Pazar

16.00
Görele Bld. - İzmir BBSK
18:00
Anadolu Üniversitesi - Yenimahalle Bld.