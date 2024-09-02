Geçtiğimiz yıl 2023-24 sezonunda Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe, bu kupayı kazanan ilk Türk kulübü olmuştu ve unvanını Beşiktaş'a karşı korumaya çalışacak.

Beşiktaş, geçen yıl kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını almaya çok yaklaşmıştı ve sonunda EuroCup Kadınlar Finali'nde London Lions'a karşı kaybetmişti.

İki İstanbul kulübü arasında oynanacak olan maç, Süper Kupa’nın 2009'daki başlangıcından bu yana altı farklı ülkeden sekiz kulübün şampiyon olarak taçlandırıldığı turnuvanın 13’üncüsü olacak.