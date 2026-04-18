Kadınlar Euroleague finalinde bir kez daha Türk derbisi yaşanacak. İki takım daha önce 2014 yılında finalde karşılaşmış, Galatasaray rakibini mağlup ederek şampiyon olan ilk Türk takımı olmuştu.
Salon: Principe Felipe
Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Juozas Barkauskas (Litvanya)
Galatasaray: Smalls 11, Derin Erdoğan 9, Juhasz 3, Johannes 16, Kuier 12, Williams 12, Gökşen Fitik
Başantrenör: Fırat Okul
Casademont Zaragoza: Bankole 2, Ortiz 2, Hempe 18, Fingall 4, Vorackova 4, Leite 12, Flores, Pueyo 2, Oma, Hermosa 2, Gueye 7, Mawuli 3
Başantrenör: Carlo Cantero
1. Periyot: 24-4
Devre: 37-20
3. Periyot: 49-34
5 faulle çıkan: 36.51 Gueye (Zaragoza), 37.37 Gökşen Fitik (Galatasaray)