Kadınlar Euroleague finalinde bir kez daha Türk derbisi yaşanacak. İki takım daha önce 2014 yılında finalde karşılaşmış, Galatasaray rakibini mağlup ederek şampiyon olan ilk Türk takımı olmuştu.





Salon: Principe Felipe

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Galatasaray: Smalls 11, Derin Erdoğan 9, Juhasz 3, Johannes 16, Kuier 12, Williams 12, Gökşen Fitik

Başantrenör: Fırat Okul

Casademont Zaragoza: Bankole 2, Ortiz 2, Hempe 18, Fingall 4, Vorackova 4, Leite 12, Flores, Pueyo 2, Oma, Hermosa 2, Gueye 7, Mawuli 3

Başantrenör: Carlo Cantero

1. Periyot: 24-4

Devre: 37-20

3. Periyot: 49-34

5 faulle çıkan: 36.51 Gueye (Zaragoza), 37.37 Gökşen Fitik (Galatasaray)