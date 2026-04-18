Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede uzatma dakikalarına 2-1 önde girse de maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu maç öncesi rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Fenerbahçe'nin galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Sarı-lacivertliler, 30 Eylül 2018'de Rize'de rakibine mağlup olmasının ardından 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti.

İki ekip arasında bu sezon oynanan 2 maçta toplam 11 gol atıldı.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de 13. golünü attı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle sarı-lacivertlilerde 13. golünü kaydetti.

Talisca, ligde 16. golüne ulaştı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Süper Lig’de 16. golüne imza atarken, son 2 maçta 3 gol sevinci yaşadı.

Domenico Tedesco: "Asla pes etmeyeceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "20 saniye kala o golü yiyorsunuz. Nasıl hissedebilirim. Bugün modum düşük olacak. Ama yarından itibaren pozitif olarak uyanmak isteyeceğim. Hala gitmemiz gereken yol var. Durum pozitif. Asla pes etmeyeceğiz" dedi.