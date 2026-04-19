6’lı Final’in MVP’si Julie Allemand

Final karşılaşmasında 13 sayı, 10 ribaund, 9 asistle yıldızlaşan Jule Allemand, Kadınlar Euroleague 6’lı Final organizasyonunun en değerli oyuncusu seçildi. Öte yandan Emma Meesseman ile Julie Allemand, 6’lı Final organizasyonunun en iyi beşine seçildi.



Büyük coşku yaşadılar

Kadınlar Euroleague'de üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, maçın ardından büyük sevinç yaşadı ve kupa coşkusunu doyasıya kutladı. Sarı-lacivertliler 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvarda da mutlu sona ulaştı. Sezonun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 14. kez müzesine götürmeyi başaran Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı ise 15. kez kazanarak bu kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe Opet, ligi de namağlup şampiyonlukla noktalayarak, üst üste 8. toplamda ise 20. Lig şampiyonluğunu kazandı. Kanarya,, Avrupa’da üçüncü kez Euroleague Kupası'nı kazanarak bunu başaran ilk kadın Türk takımı oldu.

Bakan Bak’tan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Opet’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk kulüplerinin finaline sahne olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kadın basketbolu ve ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık. İki güzide kulübümüz Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring’i kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finalinde gururla izledik. İspanya’nın Zaragoza şehrinde oynanan finalde, rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Finalde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring’i de tebrik ediyorum. Bu sonuçla Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanmış oldu. Bizlere FIBA Kadınlar Avrupa Liginde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."



