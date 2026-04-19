1932 yılında Malatya’da doğan Çalık, tekstil sektöründe attığı adımlarla yalnızca bir girişimci değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın mimarlarından biri olarak anıldı.

1970’li yıllarda kurduğu üretim tesisleriyle Malatya’da özel sektörün gelişimine öncülük eden Çalık, Anateks ve İpaş gibi yatırımlarla kentin sanayi altyapısına önemli katkılar sundu. Kurduğu tesisler, dönemin en büyük özel sanayi hamleleri arasında yer alırken, istihdam ve ihracat alanında da bölge ekonomisine ivme kazandırdı.

Ünlü İş İnsanı Ahmet Çalık’ın babası olan Mahmut Çalık, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktı. Eğitim ve sağlık alanında yaptığı yatırımlar, özellikle Malatya’da kalıcı eserler bırakmasını sağladı. Yeşilyurt’ta kurduğu geniş kapsamlı eğitim kompleksi ve bağışladığı sağlık tesisleri, onun “kazandığını topluma geri verme” anlayışının somut örnekleri oldu.

Topluma katkıları dolayısıyla, 23 Aralık 1999’da dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık görülen Çalık, bu yönüyle de iş dünyasında saygın bir yer edindi.

Mahmut Çalık’ın cenazesi, 20 Nisan Pazartesi günü öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılarak Topkapı Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise üç gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da kabul edilecek.

İş dünyasında “üretim, istihdam ve memlekete hizmet” ilkesiyle tanınan Mahmut Çalık, hem sanayi yatırımları hem de sosyal katkılarıyla ardında kalıcı bir miras bıraktı.