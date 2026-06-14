2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda turnuvanın kaderini belirleyecek kritik maçlardan biri geride kaldı. Katar ile İsviçre, Meksika'nın Monterrey şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Honduraslı hakem Said Martinez'in düdük çaldığı mücadele, kelimenin tam anlamıyla nefesleri kesti.

Embolo Perdeyi Penaltıyla Açtı

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf İsviçre oldu. Maçın 14. dakikasında gelişen İsviçre atağında hakem Martinez beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışı için 17. dakikada topun başına geçen Breel Embolo, kaleciyi ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca İsviçre, soyunma odasına tek gollü üstünlükle girdi.

Son Saniye Şoku: Khoukhi Sahnede!

Mücadelenin ikinci yarısında İsviçre oyundaki üstünlüğünü korusa ve farkı açacak pozisyonlar yakalasa da aradığı ikinci golü bir türlü bulamadı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, Katar pes etmedi. Mücadelenin uzatma bölümlerinde baskısını artıran Katar, 90+4. dakikada Boualem Khoukhi’nin ayağından bulduğu golle adeta küllerinden doğdu: 1-1.

Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu tayin etti ve her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

B Grubu'nda Eşitlik Bozulmadı

Günün diğer maçında da Kanada ile Bosna Hersek’in 1-1 berabere kalmasıyla birlikte, B Grubu'ndaki ilk maçların ardından tüm takımlar turnuvaya eşit puan ve gol averajıyla başlamış oldu.