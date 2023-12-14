Türkiye son birkaç gündür bir kadın avukatın sosyal medya üzerinden Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının makamından yaptığı paylaşımları konuşuyordu.

Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" notuyla paylaşan kadın avukat paylaşımları ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin." demişti.

Kadın avukatın savcının makamından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekerken konuyla ilgili açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında konuştu.

Bakan Tunç "Gerekli soruşturma açıldı. Tasvip etmediğimiz görüntü, olmaması gereken adliyelerde. Hem savcı hem avukatla ilgili soruşturma açıldı. Yargımız bu tür görüntülere müsaade edemez. Hem savcı hem avukat açısından" diyerek savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kuruluna işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi. Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.