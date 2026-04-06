Dimon, olası bir savaşın enerji ve emtia fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarak enflasyonu yeniden yükselişe geçirebileceğini ve faiz oranlarının piyasa beklentilerinin üzerine çıkabileceğini söyledi.

Dimon’ın hissedarlara gönderdiği yıllık mektupta yer alan değerlendirmeler, Orta Doğu’daki tansiyonun hızla arttığı bir döneme denk geldi. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin küresel enerji arzı açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekiliyor.

Petrol şoku ve kalıcı enflasyon riski

Dimon’a göre, İran kaynaklı bir çatışma petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatında ani sıçramalara neden olabilir. Bu durum, zaten kırılgan olan küresel enflasyon görünümünü bozarak fiyat artışlarının daha uzun süre yüksek kalmasına yol açabilir.

Artan enerji maliyetlerinin üretim ve lojistik giderlerini yükselteceğini belirten Dimon, bunun küresel tedarik zincirlerinde yeni bir yeniden yapılanma sürecini tetikleyebileceğini ifade etti.

Faiz beklentileri değişebilir

Piyasalarda bir süredir konuşulan faiz indirimlerinin bu gelişmelerle birlikte ötelenebileceğine işaret eden Dimon, hatta merkez bankalarının beklenenden daha yüksek faiz oranlarına yönelmek zorunda kalabileceğini vurguladı.

Bu risklerin etkisiyle ABD borsalarının da baskı altında kaldığı görülüyor. S&P 500 endeksi, son dönemde jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle zayıf bir performans sergiliyor.

Küresel riskler artıyor

Dimon, yalnızca İran geriliminin değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin ile Batı arasındaki gerilimlerin de küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Bu çok katmanlı risk ortamının, yatırım kararlarından ticaret akışlarına kadar geniş bir alanda belirsizlik yarattığını söyledi.

Ekonomide direnç sürüyor

Tüm bu risklere rağmen ABD ekonomisinin hâlâ dayanıklı olduğunu vurgulayan Dimon, güçlü tüketici harcamaları, kamu destekleri ve yapay zekâ yatırımlarının büyümeyi desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Ancak Dimon’ın mesajı net: Jeopolitik risklerin tırmanması hâlinde, küresel ekonomi yeni bir enflasyon ve yüksek faiz dönemine hazırlıklı olmalı.