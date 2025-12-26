Japonya; artan kamu harcamaları, yenin değer kaybı ve düşük büyüme hızı nedeniyle ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçerken, hükümetin yeni bütçe hamlesi dikkat çekti. Nisan ayında başlayacak 2026 mali yılı için hazırlanan taslak bütçede en büyük payı 39 trilyon yen (yaklaşık 249 milyar dolar) ile sosyal güvenlik harcamaları aldı.

Borç ve faiz ödemeleri tarihi zirvede

Taslak bütçede, devlet tahvilleri ile faiz geri ödemeleri için ayrılan kaynak 31,2 trilyon yene (yaklaşık 199,6 milyar dolar) ulaştı. Bu rakam, Japonya’nın kamu borcu yükünün bütçe üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma harcamalarının yanı sıra eğitim ve bilim projeleri için ayrılan bütçe ise 6 trilyon yen (yaklaşık 38,4 milyar dolar) olarak belirlendi.

Üst üste ikinci yıl bütçe rekoru

Hazırlanan taslak bütçe, büyüklüğüyle üst üste ikinci yıl rekor kırdı. 2025 mali yılı için başlangıçta öngörülen 115,2 trilyon yenlik bütçeyi 7 trilyon yen (yaklaşık 44 milyar dolar) aşan yeni taslağın, mevcut mali yılın sona ereceği 31 Mart tarihine kadar parlamentodan geçmesi bekleniyor. Bu bütçe, Başbakan Takaichi’nin Ekim ayında göreve gelmesinden sonra hazırlanan ilk tam yıllık bütçe olma özelliğini de taşıyor.

Maliye Bakanı Katayama’dan denge vurgusu

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, bütçenin hazırlanma sürecinde mali dengeye öncelik verildiğini belirterek, “Güçlü bir ekonomi inşa etme ve mali sürdürülebilirliği sağlama hedefleri arasında denge kuran, mali disipline büyük önem veren bir bütçe taslağı hazırladığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Artan savunma harcamalarıyla birlikte Japonya’nın önümüzdeki dönemde hem güvenlik politikaları hem de mali disiplin alanında atacağı adımların, Asya-Pasifik bölgesinde ve küresel ekonomide yakından takip edilmesi bekleniyor.