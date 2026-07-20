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Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, organize suç örgütüyle bağlantılarının tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın yeni gözaltılarla daha da genişleyebileceğini belirtti.

Elde edilen yeni bulguların ardından İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli yakalanırken, gözaltına alınanlar arasında çeşitli kamu kurumlarında görev yapan isimlerin bulunması dikkat çekti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller yeniden incelendi. Yazışmalar, HTS kayıtları, MASAK raporları ve teknik deliller doğrultusunda soruşturma genişletildi.

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