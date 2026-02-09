Markanın premium off-road SUV modeli JAECOO 7, ocak ayında gerçekleştirdiği 944 adetlik satışla Türkiye’deki premium otomobil pazarının lideri oldu. İki yıldan kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapan marka için dikkat çekici nitelikteki bu başarı, JAECOO 7’nin Türk tüketiciler nezdindeki büyük beğenisini ortaya koydu. Bununla birlikte ürünlerinin pazardaki başarısını satış sonrası hizmetlerle de destekleyen OMODA & JAECOO 2026 yılı itibarıyla devreye aldığı Küresel Sınır Ötesi Garanti Programı ile OMODA & JAECOO kullanıcılarının sınır ötesi seyahatleri sırasında dünyanın herhangi bir yerindeki yetkili OMODA & JAECOO servis noktalarından garanti hizmeti alabilmesini sağlıyor.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markaları OMODA & JAECOO, Türkiye’deki satış başarılarına bir yenisini ekledi. Bu kapsamda markanın Türkiye’de satışa sunduğu ilk premium SUV modeli JAECOO 7, Ocak 2026’da aylık 944 adet satışa ulaşarak Türkiye’nin en çok satan premium otomobili oldu. Bu dikkat çekici başarı, JAECOO 7’nin Türk tüketiciler nezdindeki yüksek beğenisini ortaya koyarken, aynı zamanda OMODA & JAECOO’nun küresel premium otomotiv pazarındaki artan rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Dünya çapında geçerli garanti hizmeti!

Bu güçlü satış performansına paralel olarak OMODA & JAECOO, küresel sınır ötesi garanti hizmetini resmen hayata geçirdiğini duyurdu. “Bir ülkeden satın al, dünyada garanti sahibi ol” yaklaşımıyla sunulan bu yenilikçi satış sonrası hizmet modeli, premium ürünlerin değerini tamamlayan gerçek anlamda küresel bir müşteri deneyimi sunuyor. Üründen hizmete uzanan bu bütüncül premium yaklaşım, markanın üst segmentteki konumunu daha da güçlendiriyor.

Üst düzey sürüş deneyimi

Tasarım ve performansın aynı noktada buluştuğu JAECOO 7 modeli, Türkiye’de premium SUV segmentine liderlik etmeye devam ediyor. Türkiye pazarında satışa sunulmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen JAECOO 7, güçlü ürün altyapısı ve net konumlandırması sayesinde kısa sürede yerel tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. “Klasiklerden Gelen, Klasiğin Ötesine” marka vizyonuyla hareket eden JAECOO, Türkiye’deki yeni nesil seçkin kullanıcılar için üstün bir sürüş deneyimi sunuyor.

ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılan JAECOO 7; kum, çamur, kar ve off-road dâhil olmak üzere 7 farklı akıllı sürüş modu arasında her türlü zemin koşuluna otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Bu sayede segmentinin üzerinde bir geçiş kabiliyeti, yol tutuş ve arazi sürüşü performansı sunuyor. Güvenlik tarafında ise yüksek dayanımlı çeliğin %80’in üzerinde kullanıldığı “kafes tipi enerji emici” gövde yapısı ve 21 adet ADAS sürüş destek sistemiyle sınıfının ötesine geçiyor.

Teknoloji ve konfor alanında da iddiasını sürdüren JAECOO 7; 14,8 inçlik bilgi eğlence ekranı, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, yeni nesil W-HUD head-up display, 50W kablosuz hızlı şarj ve yeşil ve sessiz kabin konseptiyle hem off-road tutkusu hem de üst düzey konforu bir arada sunuyor. Pazardaki ikinci yılına girerken bile popülerliğini koruyan JAECOO 7, ocak ayında tek modelde ulaştığı 944 adetlik satış rakamıyla Türkiye’de premium otomobil satış listesinin zirvesinde yer aldı.

Sınır ötesi yolculuklarda tam güvence

Ürünlerinin pazardaki başarısını satış sonrası hizmetlerle de destekleyen OMODA & JAECOO, küresel satış sonrası hizmet ağını hızla genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda markanın kısa süre önce devreye aldığı Küresel Sınır Ötesi Garanti Programı, 2026 itibarıyla tüm OMODA & JAECOO modellerini ve tüm küresel pazarları kapsıyor. Bu yeni uygulama, otomotiv satış sonrası hizmetlerindeki bölgesel sınırları ortadan kaldırıyor.

Böylece OMODA & JAECOO araç sahipleri, sınır ötesi seyahatleri sırasında dünyanın herhangi bir yerindeki yetkili OMODA & JAECOO servis noktalarından garanti hizmeti alabiliyor. Garanti kapsamı, aracın satın alındığı ülkede imzalanan orijinal garanti sözleşmesine birebir uygun şekilde uygulanarak, kullanıcı haklarının her koşulda korunmasını sağlıyor. Markanın oluşturduğu küresel garanti yönetim sistemi sayesinde servisler, araçların garanti bilgilerine kolayca erişebiliyor, orijinal yedek parça süreçlerini koordine edebiliyor ve garanti taleplerini sorunsuz şekilde sonuçlandırabiliyor. Bu adım, “ürün küreselleşmesi”nden “hizmet küreselleşmesi”ne geçişte önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

OMODA & JAECOO, önümüzdeki dönemde Türkiye başta olmak üzere kilit pazarlardaki varlığını daha da güçlendirmeyi; ürün gamını zenginleştirirken küresel hizmet altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi hedefliyor. JAECOO 7’nin Türkiye’de yakaladığı güçlü satış ivmesinden güç alan marka, yüksek kaliteli ürünler ile yüksek standartlı hizmetleri eş zamanlı geliştirerek premium segmentteki büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Daha geniş küresel bir vizyonla hareket eden OMODA & JAECOO, dünya genelindeki kullanıcılarına daha fazla yenilikçi model ve daha güvenilir, yüksek kaliteli hizmetler sunmaya devam edecek.