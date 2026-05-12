devam ediyor. Daha önce kayısıdan eriğe, beyaz üzümden yenidünyaya kadar birçok meyvenin hasat edildiği bölgede siyah inci olarak bilinen kara üzümde de ilk hasat yapıldı. Yurt içi ve yurt dışına gönderilen erkenci üzümler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de üreticisini sevindirdi. Kara üzümde hasat yeni başlarken, 15-20 gün önce başlanan beyaz üzümün hasadı ise devam ediyor. Hasat edilen üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken, kalitesine göre fiyatının 250 TL civarında olduğu öğrenildi.





"İşçiliği az, getirisi iyi"

Turfanda üzüm ürettiklerini söyleyen üretici İrfan Yanaroğlu, "Siyah inci, siyah altın diyelim. Şu anda iyi getirisi var, işçiliği az. Daha önce domates gibi sebze üretiyorduk. Domatesin süresi uzun. Ama üzüm öyle değil. Üzümün 20 gün sonra hasadı biter. Haftada veya 10 günde bir su verirsin, senden istediği bir şey yok başka. İki dönüm seraya bir adam yeter hatta on dönüm seraya yine bakar" dedi.



"Hasat 15 gün gecikti ama verim iyi"

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altı turfanda üzüm üretimi yapıldığına değinen Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise, "Beyaz Yalova çeşidimiz var, siyah incimiz var. Yalova çeşidimizi 15 gündür hasat ediyoruz. Bugün itibarıyla da siyah incimize başladık. Siyah incimiz tatlı, sofralık bir çeşit, iri taneli. Bu yıl hasadımız 15 gün gecikti ama rekoltemiz çok iyi. Bol bol yağışlı günler gördük, güneşi az gördük, bundan dolayı biraz hasadımız gecikti" diyerek bilgi verdi.