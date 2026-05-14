Verilere göre:
- Tarım ürünleri fiyatları geçen yılın aynı ayına göre oldukça yükseldi.
- Yıl başından bu yana artış yüzde 17,69 oldu.
- Son 12 aylık ortalamaya göre artış yüzde 40,45 seviyesinde.
Sektör bazında bakıldığında:
- Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık artış yüzde 4,33
- Ormancılıkta yüzde 1,41 artış
- Su ürünlerinde yüzde 5,02 artış görüldü.
Ürün gruplarında ise:
- Uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünler (sebze, meyve vb.) yüzde 10,37 arttı.
- Uzun ömürlü bitkisel ürünler yüzde 5,58 azaldı.
- Hayvansal ürünlerde yüzde 2,16 artış yaşandı.
En dikkat çekici artış, sebze ve kavun-karpuz gibi ürünlerde görüldü; bu grupta yıllık artış yüzde 102’yi aştı. Buna karşılık turunçgillerde aylık fiyatlar yüzde 21’den fazla geriledi.