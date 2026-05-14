Verilere göre:

Tarım ürünleri fiyatları geçen yılın aynı ayına göre oldukça yükseldi.

Yıl başından bu yana artış yüzde 17,69 oldu.

Son 12 aylık ortalamaya göre artış yüzde 40,45 seviyesinde.

Sektör bazında bakıldığında:

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık artış yüzde 4,33

Ormancılıkta yüzde 1,41 artış

Su ürünlerinde yüzde 5,02 artış görüldü.

Ürün gruplarında ise:

Uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünler (sebze, meyve vb.) yüzde 10,37 arttı.

Uzun ömürlü bitkisel ürünler yüzde 5,58 azaldı.

Hayvansal ürünlerde yüzde 2,16 artış yaşandı.

En dikkat çekici artış, sebze ve kavun-karpuz gibi ürünlerde görüldü; bu grupta yıllık artış yüzde 102’yi aştı. Buna karşılık turunçgillerde aylık fiyatlar yüzde 21’den fazla geriledi.