Gençlere yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçiren İzmit Belediyesi, kent merkezinde 5 liraya kaliteli filtre kahve satışına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sabri Yalım Parkı’nın köşesindeki küçük moba alanında gençlere yönelik yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Aynı zamanda Waffle İstasyonu da olan noktada 5 liraya filtre kahve satılıyor. Hem kentin merkezinde hem de herkesin kolayca ulaşabileceği bu alanda, gençler bir kahve içimlik mola verebilecekler.

GENÇLERİN KENDİLERİNE AİT HİSSEDECEKLERİ BİR ALAN

Ekonomik zorluklar ve yaşam maliyetleri altında her geçen gün daha fazla sıkışan gençler için sade ama anlamlı bir adım atan İzmit Belediyesi, bu projeyle hem sosyal alanları canlandırmayı hem de gençlere “anlaşıldıklarını” hissettirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda gençlerin kendilerini ait hissedebilecekleri ve bütçelerini zorlamadan soluklanabilecekleri kamusal bir alan oluşturulması hedefleniyor.