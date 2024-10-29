Ünlü sanatçı Soner Arıca, Cumhuriyetimizin 101’inci yılı onuruna İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 1923 Kadın Korosu konser etkinliğini sosyal medya hesabında “Cumhuriyet 101 yaşında” ifadesiyle kutlayarak duygularını takipçileriyle paylaştıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1923 kadından oluşan dev koro ile birlikte seslendirdiği Cumhuriyet Marşı’ndan bir kesit paylaşan Arıca, hem kendi hislerini hem de etkinliğin coşkusunu takipçilerine aktardı. Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen bu tarihi etkinlikte, Soner Arıca’nın Cumhuriyetin 100’üncü yılı için yazıp bestelediği marş, İzmit Belediyesinin kurduğu, 1923 kadının bir araya geldiği dev bir koro ile yankı buldu.

UNUTULMAZ GECE

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olan kadınlarımızla birlikte böyle büyük bir anı kutlamanın gururunu yaşıyoruz,” diyerek gecenin anlamını vurgularken Erbil Aydın’ın şefliğinde gerçekleşen bu büyük buluşmada, İzmitliler Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar, bu unutulmaz gecede ulusal gururun bir parçası olmanın sevincini yaşadı.