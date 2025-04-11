Kocaeli'de İzmit Belediyesi, lise öğrencisi Yusuf Emir Sudan’ın özgün eserlerinden oluşan kişisel resim sergisine ev sahipliği yaparak genç yeteneğin eserlerini sanatseverlerle buluşturacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor. 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi Kültür Sanat Komisyonu’nun katkılarıyla düzenlenen Yusuf Emir Sudan Kişisel Resim Sergisi, 14 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da İzmit Belediyesi Nikomedia Sanat Galerisi’nde kapılarını açıyor.

Henüz lise öğrencisi olan Yusuf Emir Sudan, hiçbir akademik destek almadan, tamamen kendi çabalarıyla geliştirdiği özgün tarzıyla dikkat çekiyor. Plastik sanatlara duyduğu ilgiyle yola çıkan Sudan, iki yıl boyunca emek verdiği 33 tuval üzerine akrilik çalışmayı sanatseverlerle buluşturacak.

19 NİSAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Figüratif anlatımın ön planda olduğu eserlerde peyzaj ve soyutlama temaları öne çıkarken, sergi aynı zamanda genç sanatçıların desteklenmesi adına da önemli bir adım niteliği taşıyor. Serginin küratörlüğünü, deneyimleriyle bilinen Harika Ören ve İkramettin Karaman üstleniyor. Yusuf Emir Sudan’ın teknik ve tematik olarak özgün üretim süreciyle hazırladığı kişisel sergisi, 19 Nisan’a kadar İzmit Belediyesi Nikomedia Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.