IVECO, kuruluşundan itibaren geçen 50 yılını taşımacılık sektöründeki mükemmellik ve inovasyon konusundaki zengin mirasını gururla kutluyor. Bu kapsamda bir dizi etkinlik düzenleyen IVECO, bu törenlerle ilerlemeye, köklerine olan güçlü bağına ve gelecek vizyonuna olan sarsılmaz bağlılığını da yansıtıyor. Marka, 50. yıl dönümünde, geçmişi onurlandırıyor, bugününü kutluyor ve geleceğin heyecan verici fırsatlarını kucaklıyor.

Küresel taşımacılık sektörünün ana oyuncularından olan IVECO, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da 7 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Sekiz AR-GE merkezini içeren bir üretim yapılanması, 160’tan fazla ülkede müşterileri destekleyen 3.500 satış ve servis noktasıyla yaygın bir bayii ağıyla küresel varlığını sürdürüyor.

Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra konuya ilişkin verdiği demeçte: "Geçtiğimiz 50 yıl boyunca IVECO, işbirliği ve inovasyonlarla büyüdü, gelişti. Başarımız, bu yolculuğun bir parçası olan herkesin, çalışanlarımız, bayilerimiz, müşterilerimiz ve ortaklarımızın müşterek çabasının bir kanıtıdır. Hep beraber, geleceğin zorluklarıyla yüzleşmeye hazır bir marka inşa ettik. Ticari mobilite tarihini şekillendirmede katkılarımız oldu. Mirasımız ve inşa ettiğimiz güçlü temellerle daha da güçlendiğimizi hissediyoruz" yorumunu yaptı.

Geçmişi onurlandırmak ve geleceği kucaklamak için yıl boyunca sürecek kutlamalar planlanıyor

IVECO'nun yıl boyu sürecek 50. yıl kutlamaları, 12-15 Haziran tarihleri arasında Officine Grandi Riparazioni-OGR Torino'da Iveco Group tarafından düzenlenecek ve dört gün sürecek tarihi bir etkinlik olan "50xBeyond" ile doruğa çıkacak. Yıl boyu yapılacak kutlamaların en önemlisi olan bu etkinlikte, IVECO'nun İtalyan DNA'sındaki köklü geçmişi, zengin mirası onurlandırılırken, geleceğe yönelik cesur vizyonuna da ışık tutulacak.

IVECO'nun tarihinin merkezinde yer alan, İtalyan kökenlerinin bir sembolü ve Iveco Group'un da merkezi olan Torino, 50. yıl etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Kurumları, müşterileri, yatırımcıları, bayileri, ortakları ve markanın tarihini oluşturmaya ve geleceğini şekillendirmeye katkıda bulunan tüm paydaşları bir araya getirecek olan kutlamalar, 50 yıllık mükemmellik ve inovasyona uygun bir övgü olacak. Şirketin başarılarını kutlamak, çalışanlarının katkılarını takdir etmek ve IVECO'nun mirası ile duyduğu gururu yinelemek için bir fırsat sunacak etkinlik aynı zamanda IVECO'nun gelecekteki yolculuğuna da ışık tutacak.

Bu organizasyonlar aracılığı ile, IVECO, mirasını gelecekteki hedefleriyle birleştirmeye yönelik bir yıl sürecek etkinlik programı planlıyor. Müşteriler, tarihi Pegaso markasının doğduğu ve şu anda IVECO İspanya genel merkezinin bulunduğu Torino ve Madrid'deki özel sürüş deneyimlerine davet edilecek. Davette, IVECO'nun en son teknolojiye sahip araçları deneyimlenecek. Eş zamanlı olarak IVECO marka araçlar Torino'nun en ikonik mekanlarında sergilenecek. Bu show ile hem yerel halk hem ziyaretçiler unutulmaz anlara tanıklık edecek. İnteraktif sanat enstalasyonları, IVECO'nun yenilikçi ruhunu yeni ve eşsiz şekillerde sergileyerek büyük etki yaratacak. Kutlamalar, markanın doğum yerinin ötesine geçerek, Arjantin'den Avustralya'ya kadar dünya çapındaki yerel etkinliklerle IVECO topluluğunu; çalışanlarını, bayilerini, müşterilerini ve tüm paydaşlarını kutlamalara dahil edecek.

Özel tasarımlara sahip sınırlı üretim araçlarla 50. yılını tarihe yazacak

IVECO ayrıca bu önemli kilometre taşını, ileriye dönük vizyonuyla harmanlayan özel tasarlanmış hatıra görünümlerine sahip sınırlı üretim hafif ve ağır ticari araçların piyasaya sürülmesiyle de tarihe not düşecek. Sınırlı Üretim IVECO S-Way, Mayıs ayında Misano'daki Moto GP'de resmi olarak tanıtılacak. Üç renkte mevcut olacak, hatıra çıkartması, yıldönümü logosu ve altın ızgara ile özelleştirilmiş iç mekan tasarımları da dahil farklı özelliklere sahip olacak. Sınırlı üretim Daily, panelvan ve şasi olarak sunulacak. Premium versiyonu yıldönümü çıkartmaları, logosu ve özelleştirilmiş iç mekanlara sahip olurken, ana versiyon kapıda yıldönümü çıkartmasına sahip olacak.

Geleceğe hazır bir vizyon: 50 yıl inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı çözümlerin peşinde

IVECO'nun yolculuğu, 1975 yılında beş önde gelen Avrupa ticari araç üreticisinin birleşmesiyle başladı: Fiat Veicoli Industriali (Officine Meccaniche ve Lancia Veicoli Speciali dahil), Fransız Unic ve Alman Magirus-Deutz. Birlikte, 150 yılı aşkın uzman mühendislik ve inovasyonu tek bir isim altında birleştirdiler.

Sanayi Araçları Kuruluşu'nun (Industrial Vehicles Corporation) kısaltması olan IVECO adıyla, satın almalar, ittifaklar ve ortaklıklar yoluyla, en önemli sanayileşmiş ülkelerde ve gelişmekte olan pazarlarda bir üretici ve ticari araç sağlayıcısı olarak varlığını güçlendirmeye devam etti. Ve karayolu taşımacılığının önemli bir oyuncusu haline geldi. Kuruluşundan bu yana, IVECO, müşterilerinin her çeşit ihtiyacını karşılayan ticari araçlar sunmak için güçlü mirasını ve inovasyonu birleştiren mükemmelliğin eş anlamlısı olmak için çalıştı. Bugün IVECO, ASTRA, FPT Industrial, HEULIEZ, IDV, IVECO BUS ve IVECO CAPITAL ile birlikte yedi markayı temsil eden, kapsamlı ticari araçlar, güç aktarma organları, otobüs, özel hizmet araçları ve finansal hizmet yelpazesiyle büyük bir grup, IVECO Grup’un parçasıdır.

Sürdürülebilirlik ve inovasyona olan sarsılmaz bağlılığı sayesinde, IVECO uzun zamandır taşımacılık sektöründe bir öncü olmuş, çevre dostu mobilite çözümlerinin sınırlarını zorlamış ve müşterilerinin performanstan ödün vermeden karbon ayak izlerini azaltmalarını sağlamıştır. Şirket, alternatif enerji çözümleri alanında küresel bir lider olarak benzersiz bir konuma sahiptir ve hafif, orta ve ağır ticari araçların tüm yelpazesinde doğal gaz teknolojisi sağlayan tek üreticidir. Çok enerjili yaklaşımıyla hareket eden IVECO, elektrikli ve hidrojen teknolojileri de dahil olmak üzere alternatif güç aktarma organlarının geliştirilmesine önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor ve sürdürülebilir taşımacılığa geçişteki liderliğini güçlendiriyor.

IVECO'nun iş felsefesinin merkezinde, her operasyonun benzersiz olduğunu kabul ederek, müşteriyi her zaman ön planda tutmaya olan bağlılığı yatar. 2,5 tondan 60 tona kadar geniş hafif, orta ve ağır ticari araç yelpazesi, kapsamlı hizmet paketiyle, kapsamlı nakliye çözümleri sunar. Müşterilerinin sürekli gelişen bir pazarda başarılı olmalarına katkı sağlar. IVECO, telematik, dijitalleşme ve bağlantı alanındaki sürekli gelişmelere olan yaklaşımıyla da müşterilerine avantaj sağlar. Sürücünün araç içindeki yaşam kalitesini artıran akıllı çözümler de sunan IVECO, kişiye özel yaklaşımıyla da öne çıkar. IVECO, filo yöneticilerinden küçük işletmelere kadar, markanın sürekli uzmanlığından yararlanan dünya çapında binlerce müşterinin güvenini kazandırmıştır.

IVECO'nun sürdürülebilirlik taahhüdü, yalnızca ürünleriyle sınırlı değildir. Şirket, üretim süreçlerinden başlayarak araçların ömür sonu yönetimine kadar tüm operasyonlarında eko-tasarım ilkelerini benimsemiştir. IVECO'nun araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırımı, taşımacılığın geleceğine yön vermek için sektörler arası ortaklarla çalışarak, sürdürülebilir mobilite alanında en ön saflarda kalmasını sağlar.

Uzun bir mükemmellik geçmişi ve gelecek için çok net vizyonu ile IVECO, sınıfının en iyisi inovasyon, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik özelliklerini benzersiz bir şekilde bir araya getiren ticari araç pazarında öncü marka olarak varlığını sürdürüyor.

Zorlu arazilerden çevre dostu turlara: ikonik işbirlikleri ile performansı kanıtlamak

IVECO, Scuderia Ferrari, Moto GP ve Yeni Zelanda'nın All Blacks gibi küresel spor ikonlarıyla ortaklık kurarak mükemmelliğe olan tutkusunu ve bağlılığını sürekli olarak göstermiştir. Overland Projesi ve Dakar Arazi Rallisi gibi zorlu yarışmalar aracılığıyla, çok zorlu arazi ve hava koşullarının üstesinden gelirken güvenilirliğini ve dayanıklılığını kanıtlamıştır. Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası'nın uzun süredir destekçisi olan IVECO, yarış sonunda kazanan takımlara sponsor olmuş ve doğal gazla çalışan S-Way LNG Pace Truck ile karbonsuzlaştırma hedeflerini ilerletmiştir. Geçtiğimiz yıl, IVECO, Metallica ile yaptığı ortaklıkla sürdürülebilir taşımacılığın profilini daha da yükseltti ve grubun Avrupa ayağı M72 Dünya Turu için düşük karbonlu lojistik sağlamak için çoklu enerji platformu filosunu kullanarak, çevre dostu etkinlik taşımacılığı için yeni bir standart belirledi.

İleriye dönük bir yaklaşımla ‘’Değişimin Yolunda İlerlemek’’

Son 50 yılda, IVECO, ürün yelpazesini genişleterek ve değişen pazar taleplerini öngörmek ve karşılamak amacıyla en yeni teknolojileri benimseyerek sürekli olarak ilerleme kaydetmiştir. Bu anlamlı dönüm noktasında, 50. yılını kutlayan IVECO, başarısının temelini oluşturan özveri ve vizyonunu da onurlandırmaktadır. Sahip olduğu zengin miras, sadece geçmişteki başarıları yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğe dair net bir vizyonla ilerlemek için güçlü bir temel sunmaktadır.

IVECO, dünya genelindeki müşterileri için akıllı ve sürdürülebilir mobilite çözümleri sunma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Kalite, bütünsel değer zincirinin temelini oluşturarak, her tür ürün ve hizmetin mükemmelliğini ve yeniliğini güvence altına almaktadır. Bu yaklaşım, müşterileri IVECO'nun misyonunun merkezine yerleştirir ve gelişen pazar taleplerini hem öngören hem de karşılayan yeni nesil çözümlerin geliştirilmesine öncülük etmektedir. İnovasyona olan bu güçlü bağlılık, IVECO'yu bir üst seviyeye taşıyarak mobilitenin geleceğini şekillendirmede lider olma yolunda ilerletmeye devam edecektir.