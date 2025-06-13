Avdagiç, son dört çeyrekte yüzde 2-3 bandına gerileyen büyümenin Türkiye için yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 oranında büyüme yakalamalı. Bunun için de özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte gerekli yapısal adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

"Yüksek faiz üretimi ve istihdamı baskılıyor"

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının yatırım ve tüketim üzerinde yavaşlatıcı etkiler yarattığını belirten Avdagiç, “Enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak da üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“BTM, Türkiye’nin teknoloji üssü haline geldi”

Konuşmasında, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) teknoloji merkezi olan TEKMER’in açılışını Bakan Kacır ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Avdagiç, BTM’nin Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin önemli üslerinden biri haline geldiğini söyledi. Bakan Kacır’ın geçmişte TEKNOFEST, Deneyap Türkiye ve Togg gibi projelerde üstlendiği rollerin bugün bakanlık vizyonuna güç kattığını vurgulayan Avdagiç, “Bu perspektifin Türkiye’yi teknolojide güçlü ve kalıcı bir yere taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

“Yeni teşvik sistemi üretimde dönüşüm için fırsat”

30 Mayıs’ta duyurulan yeni yatırım teşvik sistemine de değinen Avdagiç, genel destek yerine stratejik ve katma değerli yatırımlara öncelik verilmesinin doğru bir adım olduğunu belirtti. Yeni sistemin yatırım kredilerine faiz ve kâr payı desteği sağlamasının yanı sıra, yeşil ve dijital dönüşüm projelerine özel teşvikler sunmasının üretim deseninin dönüşümüne katkı sunacağını ifade etti.

“KOBİ’ler için erişilebilir teşvik paketlerine ihtiyaç var”

Yatırımın ölçeği kadar niteliğinin de önemli olduğuna değinen Avdagiç, KOBİ’lerin üretim, ihracat ve istihdamdaki rolünün göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. “KOBİ’ler ve yenilikçi girişimler için daha erişilebilir ve özel tasarlanmış teşvik paketlerine ihtiyaç var” diyen Avdagiç, tohum ve erken aşama yatırımlar için devlet destekli büyük fonların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

“Yerli makine sektörü korunmalı, yatırımcı mağdur edilmemeli”

Teşvik kapsamı dışında kalan yatırımların ithal makine ve teçhizat alımlarında gümrük muafiyetinden çıkarılmasını yerli makine sektörünü koruma açısından olumlu bulan Avdagiç, “Ancak bu uygulama yakından takip edilmeli, yatırımcıların mağduriyetine neden olacak durumlar oluşmamalı” uyarısında bulundu.

“Gazze’ye özgürlük haykırışımız sürecek”

Toplantıda Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken İTO Başkanı, “Her 40 dakikada bir çocuğun, her 60 dakikada bir kadının hayatını kaybettiği bu vahşeti lanetliyoruz. Gazze’ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz” sözleriyle İsrail’in saldırılarına karşı tepki gösterdi.

“Türkiye iş dünyası için cazibe merkezi olmaya devam ediyor”

Avdagiç son olarak, Türkiye’nin jeostratejik konumu ve küresel siyasette artan rolü sayesinde yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ettiğini vurguladı. “Komşularımızdan Avrupa ülkelerine kadar birçok ülke Türkiye ile iş yapmak istiyor. Bu avantajımızı ülkemiz lehine kalıcı faydalara dönüştürmek zorundayız” dedi.