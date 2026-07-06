Turnuvada oynanan karşılaşmaların ardından gol krallığı yarışında zirve şekillendi. Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve Norveçli Erling Haaland attıkları 7'şer golle listenin ilk sırasında yer alıyor.

Üç dünya yıldızının aynı gol sayısına ulaşması, turnuvanın ilerleyen aşamalarında gol krallığı yarışını daha da heyecanlı hale getirdi. Çeyrek final öncesinde gözler, takımlarını sırtlayan bu üç süper yıldızın performansına çevrildi.

Harry Kane ise attığı 6 golle zirveyi yakından takip ediyor. İngiliz golcü, tek maçta dengeleri değiştirebilecek isimlerin başında geliyor.

Gol krallığı yarışında 4 gollü isimler de dikkat çekiyor. Fransa'dan Ousmane Dembele, Senegal'den Ismaila Sarr, İspanya'dan Mikel Oyarzabal, Brezilya'dan Vinicius Junior ve Meksika'dan Julian Quinones, üst sıraları zorlamayı sürdürüyor.

Üç gol atan Cristiano Ronaldo da kariyerinin son Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışından kopmadığını gösterirken; Kai Havertz, Deniz Undav, Cody Gakpo, Folarin Balogun ve Johan Manzambi de listede yer alan diğer isimler arasında bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı sıralaması

Sıra Futbolcu Ülke Gol 1 Lionel Messi Arjantin 7 1 Kylian Mbappe Fransa 7 1 Erling Haaland Norveç 7 4 Harry Kane İngiltere 6 5 Ousmane Dembele Fransa 4 5 Ismaila Sarr Senegal 4 5 Mikel Oyarzabal İspanya 4 5 Vinicius Junior Brezilya 4 5 Julian Quinones Meksika 4 10 Deniz Undav Almanya 3 10 Johan Manzambi İsviçre 3 10 Cody Gakpo Hollanda 3 10 Folarin Balogun ABD 3 10 Cristiano Ronaldo Portekiz 3 10 Kai Havertz Almanya 3

Gol krallığı yarışının, çeyrek final karşılaşmalarıyla birlikte daha da kızışması bekleniyor. Özellikle Messi, Mbappe ve Haaland'ın göstereceği performans, hem bireysel ödülün sahibini hem de takımlarının Dünya Kupası yolculuğunu doğrudan etkileyecek.