Toplam 13.500 metrekare arazi üzerine inşa edilen Senfoni Etiler’in inşaat alanı 77.900 metrekareyi buluyor. Az katlı ve yatay mimari anlayışıyla geliştirilen projede, şehir merkezinde nefes aldıran özel bir yaşam alanı hedefleniyor.

Her Detayıyla Ayrıcalıklı Bir Proje

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Senfoni Etiler’in kalabalıktan uzak, huzurlu bir yaşam sunmayı amaçladığını vurguladı. Yiğit, “Her daireye özel balkon ve terasların yer aldığı projede, komşuluk kültürünü yaşatırken aynı zamanda kişisel alanlar da sunmak istedik. Projemizde konutların yanı sıra 10 adet ticari ünite ve iki ayrı sosyal tesis alanı bulunuyor,” dedi.

Projede 1+1’den 6+1’e kadar farklı daire tipleri yer alıyor. Toplam sekiz bloktan oluşan projede bir blok rezidans olarak planlanmış durumda. Rezidans bloğunda 60 ile 110 metrekare arasında değişen 78 daire yer alırken, diğer yedi blokta 127 adet 3+1 ile 6+1 arasında değişen geniş aile daireleri bulunuyor. Çatı dubleksleri ve bahçe katlarıyla farklı yaşam tarzlarına hitap eden proje, İstanbul’un merkezinde butik bir yaşam sunuyor.

Depreme Dayanıklı, Lüks ve Doğa Dostu

Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba, Senfoni Etiler’in mimarisinde güvenlik ve estetiğin ön planda tutulduğunu belirtti. Projenin deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildiğini vurgulayan Kubba, “Doğayla uyumlu peyzaj, akıllı ev sistemleri, kapalı yüzme havuzu, spor alanları ve her daireye özel otopark gibi birçok ayrıcalıklı özellik projeye dahil edildi. Senfoni Etiler sadece konut değil, aynı zamanda yüksek potansiyele sahip bir yatırım fırsatı da sunuyor,” diye konuştu.

Şehrin Merkezinde Ayrıcalıklı Lokasyon

Senfoni Etiler, merkezi konumuyla da dikkat çekiyor. FSM Köprüsü’ne 2 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 13 dakika, İstanbul Havalimanı’na ise 40 dakika uzaklıkta bulunan proje, Akmerkez’e 6, Zorlu Center ve Kanyon AVM’ye 8 dakika gibi kısa mesafelerle alışverişin kalbine komşu konumda. Proje ayrıca Boğaziçi Üniversitesi gibi prestijli eğitim kurumlarına, sağlık hizmetlerine ve kültür-sanat merkezlerine olan yakınlığıyla yaşam kalitesini artırıyor.

Lansman toplantısına katılan Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, projeye ilişkin detayları Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba ve Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit’ten dinledi.

Senfoni Etiler, şehir hayatının merkezinde hem yaşam hem de yatırım değeri yüksek bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sunduğu mimari kalite, lokasyon avantajı ve sosyal donatıları ile İstanbul’un en prestijli projeleri arasında yerini alıyor.