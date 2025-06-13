Sirkeci İskelesi’nden hareket eden özel bir gemide düzenlenen lansman gecesinde, İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla yeni hattın detayları tanıtıldı.

Geceye çok sayıda gazeteci ve davetli katılırken, İDO’nun son yıllarda hayata geçirdiği Yunanistan seferleri (Samos, Leros, Midilli, Rodos) ve KKTC Girne ile Burgaz güzergâhlarına ilişkin tanıtım filmleri de katılımcılarla paylaşıldı. Lansmanda, İstanbul Sarayburnu’ndan Burgaz’a düzenli olarak gerçekleştirilecek deniz otobüsü seferlerinin Haziran ve Temmuz 2025 takvimi ile bilet fiyatları kamuoyuna açıklandı.

Sefer Takvimi

Haziran 2025

İstanbul Sarayburnu → Burgaz, Bulgaristan

24 Haziran Salı – Saat 12:00

27 Haziran Cuma – Saat 14:00

29 Haziran Pazar – Saat 14:00

Burgaz, Bulgaristan → İstanbul Sarayburnu

26 Haziran Perşembe – Saat 08:00

28 Haziran Cumartesi – Saat 08:00

30 Haziran Pazartesi – Saat 08:00

Temmuz 2025

İstanbul Sarayburnu → Burgaz, Bulgaristan

03 Temmuz Perşembe – Saat 14:00

06 Temmuz Pazar – Saat 14:00

10 Temmuz Perşembe – Saat 14:00

13 Temmuz Pazar – Saat 14:00

17 Temmuz Perşembe – Saat 14:00

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24 Temmuz Perşembe – Saat 14:00

27 Temmuz Pazar – Saat 14:00

31 Temmuz Perşembe – Saat 14:00

Burgaz, Bulgaristan → İstanbul Sarayburnu

04 Temmuz Cuma – Saat 09:00

07 Temmuz Pazartesi – Saat 09:00

11 Temmuz Cuma – Saat 09:00

14 Temmuz Pazartesi – Saat 09:00

18 Temmuz Cuma – Saat 09:00

21 Temmuz Pazartesi – Saat 09:00

25 Temmuz Cuma – Saat 09:00

28 Temmuz Pazartesi – Saat 09:00

Bilet Fiyatları

Yetişkin tek yön: 60 Euro

Yetişkin gidiş-dönüş: 99 Euro

6-12 yaş çocuk tek yön: 50 Euro

6-12 yaş çocuk gidiş-dönüş: 80 Euro

0-5 yaş çocuk: 12 Euro

Yeni güzergâh, özellikle yaz sezonunda hem İstanbul'dan Bulgaristan’a gitmek isteyen turistler hem de Bulgar vatandaşlarının Türkiye ziyaretleri için önemli bir alternatif sunuyor. İstanbul ile Burgaz arasındaki bu direkt deniz bağlantısının, bölgesel turizme ve ekonomik ilişkilere katkı sağlaması bekleniyor.

İDO, önümüzdeki dönemde sefer sayılarının talebe göre artırılabileceğini belirterek yolcuları erken rezervasyon yapmaya çağırıyor.