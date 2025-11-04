En yüksek plaka 5 milyon TL’ye satıldı

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede 116 adet taksi plakası yeni sahiplerini buldu.

İBB tarafından toplamda 250 plakanın satışa sunulduğu ihalede, ilk plaka 4 milyon 905 bin TL + KDV bedelle alıcı bulurken, diğer plakalar 4 milyon 826 bin TL ile 5 milyon TL + KDV arasında değişen fiyatlarla satıldı. Böylece bugüne kadar gerçekleştirilen dört ihalede toplam 202 plaka satışı gerçekleşmiş oldu.

En yüksek teklifin 5 milyon TL olduğu ihalede, plaka almaya hak kazananların ödeme işlemlerinin ardından plaka tahsisleri yapılacak.

“116 taksici veya esnaf adayı plaka almaya hak kazandı”

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, ihale sonrası yaptığı açıklamada, uygulama tabanlı taksi modeline ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Demir, “Uygulama tabanlı taksi ihalemizin dördüncüsünü gerçekleştirdik. İlk dönemlerde sistem yeni olduğu için talepler daha sınırlıydı. Ancak artık hem esnafımız hem vatandaşımız bu modele alıştı. Bugün 116 taksici esnafı veya esnaf adayı hemşehrimiz plaka almaya hak kazandı” dedi.

Demir ayrıca, tam rakamların 15 gün içinde kesinleşeceğini belirterek, “Kesin teminatların yatırılmasıyla birlikte net sayı belli olacak. Ancak şu anda 200’ün üzerinde plaka satışı gerçekleşti. Satışı yapılan taksiler sahada hizmet vermeye başladı ve vatandaş memnuniyeti oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

“2 bin 500 taksi hedefi için süreç devam ediyor”

İBB’nin hedefinin 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak olduğunu vurgulayan Volkan Demir, İstanbul’da taksi bulma sorununun çözülmesi için sürecin kararlılıkla sürdüğünü söyledi: