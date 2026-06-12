İşte operasyonun ve mahkeme kararlarının tüm detayları:

8 Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından "tutuklama" talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 kişiden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimler şunlar:

Tolga Çam

Murat Saygı

Enis Ahmet Onat

Emre Tari

Hasan Vatan

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Mehmet Yıldız

Tessy Ramos Correira

Tutuklamaya sevk edilen diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması talep edildi.

Siyaset ve İş Dünyasının İsimlerine "Ev Hapsi" Talebi

Soruşturma dosyasında dikkat çeken isimler arasında siyaset ve iş dünyasından isimlerin yakınları da yer aldı.

CHP Ankara Milletvekili Beker'in oğlu Oğuzhan Beker

İş insanı Ali Efe Bezci

Savcılık, bu iki isim hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Magazin ve Sanat Dünyasının Ünlü İsimlerine Adli Kontrol İstemi

Operasyonun en çok ses getiren kısmı ise televizyon ve müzik dünyasından çok sayıda popüler ismin gözaltına alınması oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ünlü isimler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Adli kontrol talep edilen o isimler:

Kenan Doğulu & Beren Saat

Ayşe Hatun Önal

Kerimcan Durmaz

Enis Arıkan

Selin Ciğerci

Ozan Doğulu

Berdan Mardini

Yaşar İpek

Mehmet Cem Karcı

Ferhan Kaya

Soruşturmayla ilgili adli sürecin ve hakimliğin adli kontrol taleplerine ilişkin kararlarının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.