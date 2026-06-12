İşte operasyonun ve mahkeme kararlarının tüm detayları:
8 Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından "tutuklama" talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 kişiden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan isimler şunlar:
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Tolga Çam
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Murat Saygı
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Enis Ahmet Onat
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Emre Tari
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Hasan Vatan
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Reyhan Küçükyeğen
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Mehmet Yıldız
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Tessy Ramos Correira
Tutuklamaya sevk edilen diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması talep edildi.
Siyaset ve İş Dünyasının İsimlerine "Ev Hapsi" Talebi
Soruşturma dosyasında dikkat çeken isimler arasında siyaset ve iş dünyasından isimlerin yakınları da yer aldı.
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CHP Ankara Milletvekili Beker'in oğlu Oğuzhan Beker
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İş insanı Ali Efe Bezci
Savcılık, bu iki isim hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Magazin ve Sanat Dünyasının Ünlü İsimlerine Adli Kontrol İstemi
Operasyonun en çok ses getiren kısmı ise televizyon ve müzik dünyasından çok sayıda popüler ismin gözaltına alınması oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ünlü isimler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.
Adli kontrol talep edilen o isimler:
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Kenan Doğulu & Beren Saat
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Ayşe Hatun Önal
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Kerimcan Durmaz
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Enis Arıkan
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Selin Ciğerci
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Ozan Doğulu
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Berdan Mardini
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Yaşar İpek
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Mehmet Cem Karcı
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Ferhan Kaya
Soruşturmayla ilgili adli sürecin ve hakimliğin adli kontrol taleplerine ilişkin kararlarının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.