Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projeleri mercek altına alındı.

Soruşturmada, iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği öne sürüldü. İddialara göre, taleplerin belediyedeki üst düzey yöneticilerin de yer aldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği, mevzuata aykırı bazı yapıların ise gerekli işlemler tamamlanmadan onay aldığı tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, maddi menfaatlerin elden, şirket hesapları üzerinden ve farklı yöntemlerle sağlandığı değerlendirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilk dalgası 7 Nisan’da düzenlenmiş, operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.