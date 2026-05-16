Açılış programında konuşan Bakan Şimşek, yapay zekanın günümüz dünyasında dönüştürücü bir güç olduğuna dikkat çekerek, bu alanda geri kalınması durumunda ciddi risklerin de ortaya çıkabileceğini ifade etti. Şimşek, "Yapay zeka dönüştürücü ama aynı zamanda eğer biz yakalayamazsak yıkıcı etkilere sahip çok kritik bir devrimdir. Özellikle ekonomide verimliliğin artırılmasında muazzam bir öneme sahiptir" dedi.



Kurulan atölyelerin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, benzer teknolojik imkanların diğer okullarda da yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Yapay zekanın yalnızca eğitimle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Şimşek, öğretmenlerden başlayarak öğrenciler ve şehirdeki işletmelere kadar geniş bir kesimin bu teknolojiyi etkin kullanmasının önemine değindi.



Şimşek, Türkiye’nin artık "yaşam boyu eğitim" dönemine girdiğini belirterek, "Artık eğitim sadece okul yıllarıyla sınırlı değil. Yapay zeka çağında herkesin sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yapay zekanın Türkiye’nin katma değer üretimini artıracağını ve rekabet gücünü yükselteceğini ifade eden Şimşek, yapılan yatırımın Batman ve ülke genelinde önemli katkılar sağlayacağını belirterek atölyelerin hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolü katıldı.

Bakan Şimşek daha sonra İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde yapılan Devlet Tiyatrolarının açılışını gerçekleştirdi.