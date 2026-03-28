Programda konuşan Bakan Uraloğlu, "Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık" dedi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, açılış töreni ile başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBBM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda partili, STK üyeleri, Trabzonlular katıldı. 26-29 Mart günleri arasında gerçekleşecek tanıtım günleri, tüm vatandaşlara açık olacak.



Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Doğduğun yer değil, doyduğun yer derler ya, biz doyduğumuz yerde de doğduğumuz yeri hiç unutmadık. Trabzon'u tanıttık, Trabzonluyu sevdirdik. Nerede olursak olalım, içimizde bitmeyen bir Karadeniz inadı, bir memleket özlemi taşıdık. Trabzon'umuzu daha güçlü ve refah dolu bir geleceğe taşımak için çalıştık. Bu ruhla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'umuzda ulaşım ve iletişim alanında birçok hizmeti hayata geçirdik. Bölünmüş yollar, bitümlü sıcak karışımlı (BSK) yollar yaptık. Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolumuzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kıymetli hemşehrilerim, hem şehrimizi modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçiyor" dedi.



"Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemizin yapım çalışmalarına başladık"

Trabzon ve Karadeniz'de gerçekleşmesi planlanan altyapı projelerine değinen Bakan Uraloğlu, "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Bu sene devamını da ihale edeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz Trabzon Hafif Raylı Sistem hattımızın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16,2 kilometre uzunluğundaki 1. etabınının yapım ihalesine de önümüzdeki günlerde çıkacak ve inşa çalışmalarımıza başlayacağız. Yeni Trabzon Havalimanı'nı da 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Şimdi yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye denizde yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Yakın zamanda temeli atıp, yapım çalışmalarına başlayacağız. Trabzon kalkınırsa Karadeniz yükselir, Karadeniz yükselirse Türkiye güçlenir" diye konuştu.



"Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik"

İstanbul'daki altyapı ve tünel inşaatı çalışmalarından bahseden Bakan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir kesimindeki yapım çalışmalarımız tüm hızıyla ilerliyor. Sarıyer Kilyos Tüneli projemiz de İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden önemli bir karayolu projemiz. Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak projemizle Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağız. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na hızlıca bağlanmış olacak. Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Trabzonlu vatandaşların İstanbul'a faydalı katkılar sunduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül ise, "İstanbul 80 ilden oluşan bir şehir. İstanbul'da görev yaptığımız süre içerisinde ve öncesinde şunu gördük ki, Trabzonlu hemşehrilerimiz yaşadıkları İstanbul'a çok önemli ve faydalı katkılar sunuyor. Bizler bu tanıtım günlerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın Çevre ve Şehircilik Bakanımızı talimatlandırmasıyla birlikte bu tesisler yapıldı. Hemşehri derneklerimize bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de, "Kıymetli hemşehriler Trabzon'umuz ülkemizin bugünlere gelmesinde çok büyük bedeller ödeyen Trabzonlu hemşehrilerimizin omzunda yükselmiştir. Çok kıymetli isimler ülkemize hizmet etmiş, ülkemizin birliği ve beraberliği için kardeşliği için Trabzon'u çimento vazifesi görmesine vesile olmuştur. Baktığımızda bugün aklımıza en çok şehit veren memleketin başında Trabzon gelmiştir. 15 yaşındaki Eren Bülbül kardeşimiz bu vatan için toprağa düşmüştür. Ülkemizde görev yapan, burada da bulunan kıymetli siyasi büyüklerimiz, terörün bitmesi için, ülkemizin gelişimi ve beraberliği için çok büyük mücadelenin ortağı olmuşlardır" ifadelerini kullandı.