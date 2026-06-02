İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesinde yer alan ve Bizans döneminden günümüze uzanan en görkemli kültürel miraslardan biri olan Yerebatan Sarnıcı, büyük bir mülkiyet değişimine sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. tarafından işletilen tarihi yapının mülkiyeti, yargı kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Mahkeme "Tahliye" Dedi

İstanbul 8’inci Bölge İdare Mahkemesi, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’na dayanarak tarihi sarnıcın mülkiyetinin değiştirilmesine hükmetti. İBB tarafından işgal edildiği gerekçesiyle tahliyesine karar verilen tarihi yapı için belediyeye tanınan süre sona erdi. Kararın kesinleşmesiyle birlikte kurumlar arası devir teslim işlemleri tamamlanarak tahliye süreci resmen son buldu.

"Restorasyondan Sonra 11 Milyon Ziyaretçi Ağırladık"

Sürece ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Osman Cenk Akın, ellerine ulaşan tebligat doğrultusunda sarnıcı devrettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün (2 Haziran) saat 10.00 itibarıyla elimize ulaşan tebligat dolayısıyla, İBB yönetiminde bulunan Yerebatan Sarnıcı'mızı Vakıflar'a devrediyoruz. Biz 2022 yılında burayı restore etmiştik. Yerebatan Sarnıcı bu restorasyon sonrasında yaklaşık 11 milyon kişiyi ağırladı."

1 Liralık Kampanyadan 500 Bin Vatandaş Yararlandı

Akın, yakın zamanda başlattıkları ve yoğun ilgi gören yerli ziyaretçi kampanyasına da değinerek şunları ekledi:

Kampanya Başlangıcı: 18 Nisan

Kampanya Detayı: Türk vatandaşları için giriş ücreti 1 TL

Yararlanan Kişi Sayısı: 500 bin yerli vatandaş

"Hukuki Süreç Devam Ediyor"

Yerebatan Sarnıcı’nı bugüne kadar çok iyi yönettiklerini savunan Akın, "Biz Kültür A.Ş. olarak burada kiracı sıfatıyla bulunuyorduk. Bugün itibarıyla devrimizi gerçekleştiriyoruz. Burası tamamen artık Vakıflar'ın sorumluluğuna geçiyor. Nasıl bir sistemle burayı çalıştırmak istiyorlar, buna şu an için hakim değiliz. En doğru bilgi Vakıflar'dan alınacaktır. Öte yandan konuya ilişkin hukuki süreçlerimiz de devam ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yerebatan Sarnıcı'nın yeni ziyaretçi politikası, bilet fiyatları ve nasıl bir işletme modeliyle kapılarını açacağı ise merak konusu oldu.