Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mayıs'ta gerçekleşen 1730 uçuş hareketiyle havalimanının açıldığı günden bu yana en yoğun gününü yaşadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılıkta önemli bir merkez olma konumunu her geçen gün güçlendirdiğini belirtti. Uraloğlu, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs tarihinde 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın doğu ile batıyı birbirine bağlayan stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, artan kapasite ve genişleyen uçuş ağı sayesinde havalimanının uluslararası havacılık sektöründeki öneminin giderek arttığını vurguladı.

Son yıllarda yolcu ve uçuş sayılarında sürekli büyüme kaydeden İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın önde gelen hava ulaşım merkezleri arasında yer alırken, kırdığı yeni rekorla küresel havacılıkta dikkat çekmeye devam ediyor. Yetkililer, yaz sezonuyla birlikte yolcu ve uçuş trafiğinde yeni rekorların gelebileceğine işaret ediyor.