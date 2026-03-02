Bakan Bolat, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmelerin küresel ölçekte etkilerinin hissedildiğini belirterek, Türkiye’nin sınır kapılarındaki işleyişi yakından izlediğini vurguladı.

Olağanüstü durum yok, ticari geçişler sürüyor

Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı, Kapıköy Gümrük Kapısı ve Esendere Gümrük Kapısı’nda herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Her üç gümrük kapısında ticari yük geçişlerinin İran tarafıyla koordinasyon içinde kontrollü olarak devam ettiğini belirten Bolat, günübirlik yolcu geçişlerinin ise karşılıklı olarak durdurulduğunu kaydetti.

Açıklamada, İran’ın kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkelerine girişine izin verdiği, Türkiye’nin de kendi vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan ülkeye girişine müsaade ettiği ifade edildi.

İlave tedbirler ve eylem planları güncelleniyor

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle yapılan değerlendirmelerde, ihtiyaç halinde alınabilecek ilave tedbirler ve eylem planlarının güncellendiğini belirten Bolat, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Gümrük kapılarında gerekli hazırlıkların yapıldığını, personel takviyesi sağlandığını ve kontrol altyapısının güçlendirildiğini ifade eden Bolat, sınır geçiş hizmetleri ile ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi için tüm birimlerin teyakkuz halinde görev yaptığını söyledi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak güvenli, düzenli ve hızlı geçişlerin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarla tam koordinasyon içinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.