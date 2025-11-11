Barajlardaki doluluk oranı yüzde 21’e geriledi, Ömerli Barajı’nda sular çekildi

Kritik eşiğin altına inen su seviyesi, özellikle Ömerli Barajı’nda alarm veriyor. Kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan barajda, bazı bölgelerde suların tamamen çekildiği görüldü.

Kuraklığın İzleri Havadan Görüntülendi

Havadan çekilen görüntüler, İstanbul’un su geleceği açısından endişe verici bir tabloyu gözler önüne serdi. Ömerli Barajı çevresinde kuruyan alanlar, çatlamış topraklar ve ortaya çıkan atıklar dikkat çekti.

Barajın su seviyesinin bu denli düşmesi, mega kentte kuraklığın etkilerini açıkça ortaya koyuyor.

İSKİ’den Su Tasarrufu Uyarısı

İSKİ yetkilileri, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaparak, özellikle önümüzdeki aylarda yağışların yetersiz kalması durumunda ek önlemlerin gündeme gelebileceğini bildirdi. Uzmanlar ise İstanbul’un içme suyu kaynaklarının korunması için hem bireysel hem de kurumsal düzeyde önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Doluluk Oranlarında Endişe Verici Düşüş

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı:

Eylül ayında: %28,82

Ekim ayında: %22,96

Kasım ayı itibarıyla: %21,41

Bu oranlarla birlikte İstanbul’da son yılların en düşük su seviyesi kaydedildi. Yağışsız geçen sonbahar ayları, uzmanları kış aylarında da kuraklık riskine karşı endişelendiriyor.