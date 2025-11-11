Operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir filo yönetimi hedefi doğrultusunda 2024 yılında filosuna 31 adet araç daha ekleyen Ant Lojistik’in, önceki yıllarda filosuna dahil ettiği araçlar ile filosundaki toplam Scania sayısı 63’e yükseldi.

Ant Lojistik’e 15 yeni aracı Kocaeli Kartepe’de bulunan tesislerinde gerçekleşen törenle teslim edildi. Teslimat törenine Ant Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Can Eker, Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, Scania Gebze Yetkili Satıcı ve Servis Müdürü Mehmet Fatih Yurtçu katıldı.

Ant Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Can Eker, Ant Lojistik olarak, büyüme stratejilerinin merkezinde verimli ve çevreci operasyonlar bulunduğunu belirterek, yakıt tasarrufu başta olmak üzere şehir içi ve bölgesel ölçekli operasyonlarda verimlilik ve uzun ömürlü kullanım açısından öne çıkan Scania P460 modelinin sektördeki güçlerini artırdığını söyledi.

Kocaeli merkezli Ant Lojistik, filosuyla yurt içi ve yurt dışı araç taşımacılığı hizmeti sunmaktadır. Taşımacılık hizmetlerinin yanı sıra, firma tarafından gümrüklü ve gümrüksüz otomotiv depoları yönetimi, ekspertiz ve elleçleme gibi katma değerli hizmetler de verilmektedir.