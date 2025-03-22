İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle sosyal medya uygulamalarını kullanarak halkı sokağa çağıran ve provokatif içeriklerle toplumsal huzursuzluk yaratmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli, 19 Mart'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından eylem çağrısı yapılmıştı. Özel'in çağrısı üzerine, Çarşamba gününden itibaren sokaklara dökülen marjinal gruplar ve eylemciler, özellikle Saraçhane Parkı çevresinde polisle sık sık karşı karşıya gelmiş, bu süreçte çok sayıda polis memuru yaralanmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 94 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerin, halkı sokağa dökme amacıyla paylaşımlar yaptığı ve vatandaşlar üzerinde korku ile panik yaratmaya çalıştığı belirlendi. Ayrıca, şüpheliler arasında yurt dışında yaşayan ve ülke dışından provokasyon amaçlı paylaşımlar yapan 38 kişi de tespit edildi.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamındaki işlemler devam ederken, İstanbul'daki güvenlik önlemleri de artırıldı.