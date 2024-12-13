Otoparkta Yeni Dönem: 1 Saat 150 Lira

İSPARK’ın yeni tarifesiyle birlikte, otopark ücretlerinde yüzde 115'e varan artışlar yaşandı. Özellikle Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım gibi yoğun bölgelerde 1 saate kadar park ücreti 70 liradan 150 liraya, 1-2 saatlik park ücreti 90 liradan 180 liraya yükseldi.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde de benzer artışlar görülürken, daha az yoğun ilçelerde bile ücretlerde ciddi bir yükselme dikkat çekti. Örneğin, Ataşehir ve Eyüpsultan gibi bölgelerde 1 saatlik otopark ücreti 70 liradan 80 liraya çıktı.

Vatandaşlar Tepkili: “Araç Kullanmak Lüks Oldu”

Yeni zam oranları, araç sahipleri arasında büyük bir tartışma yarattı. Zaten yüksek olan yakıt, bakım ve trafik sigortası maliyetlerine ek olarak, otopark ücretlerinin de hızla artması, İstanbul’da araç kullanımını daha da zorlaştırdı. Birçok vatandaş, araç kullanmanın artık lüks hale geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

"Otopark Ücretleri Şehir İçi Hareketliliği Olumsuz Etkiler"

Uzmanlar, otopark ücretlerindeki bu hızlı artışın şehir içi hareketlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle merkezi bölgelerdeki yüksek park maliyetlerinin, vatandaşları toplu taşımaya yönlendirebileceği, ancak otoparkların bir hizmet olmaktan çıkarılıp yüksek maliyetli bir yük haline geldiği eleştiriliyor.

Doğal Alanlara Giriş Ücretleri de Arttı

Otopark zamlarının yanı sıra, orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretleri de arttı. Yeni tarifeye göre otomobil giriş ücreti 141 liradan 170 liraya, motosikletler için ise 94 liradan 100 liraya yükseldi. Bu durum, İstanbul’da hafta sonlarını doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşların bütçesini de zorlayacak.

Yeni Tarifeler 1 Ocak 2025'te Yürürlükte

İSPARK’ın yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Şehrin yoğun bölgelerinde otopark bulmak zaten zorken, bu zamlarla birlikte İstanbul’da araç sahiplerini çok daha zorlu günler bekliyor gibi görünüyor.

Vatandaşlar, otopark fiyatlarının hızla artmasından rahatsız olduklarını dile getirirken, yetkililerin bu artışlara karşı alternatif çözümler sunması gerektiğini belirtiyor.