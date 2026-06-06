Valilik açıklamasında, yaz aylarında ormanlık alanlarda insan ve araç yoğunluğunun arttığına dikkat çekilerek, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi önlem alındığı belirtildi.

Alınan karar kapsamında, İstanbul genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, Valilik tarafından belirlenen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin sürdürülmesine izin verilecek.

Öte yandan, ormanlık alanlarda ve bu alanların çevresinde araç veya yaya olarak giriş yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile içmek ve her türlü ateş yakmak yasak kapsamına alındı.

Valilik ayrıca, köy ve mahallelerde bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve bitki örtüsü yakılmasının da yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, orman alanları çevresindeki sanayi kuruluşları ve tesislerin yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olduğu vurgulanırken, enerji nakil hatlarının bakımından sorumlu kuruluşların da yangın riskine karşı ek tedbirler uygulayacağı belirtildi.

Belediyelerin orman içi ve orman kenarındaki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacağı ve yangınla mücadelede kullanılacak iş makinelerini hazır bulunduracağı ifade edilirken, ilçe kaymakamlıkları koordinasyonunda oluşturulan denetim ekiplerinin etkin gözetim ve denetim faaliyetleri yürüteceği kaydedildi.

Valilik, kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili kuruluşların iş birliğiyle olası yangınlara karşı mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.