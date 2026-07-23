Fed beklentisi altın fiyatlarını etkiliyor

Altın piyasasında son günlerde yaşanan yükselişin ardından kar satışları etkili oldu. Piyasalar, Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlara odaklanırken, faiz indirimi beklentileri ve küresel ekonomik gelişmeler altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Fed'den gelecek açıklamaların dolar endeksi ve tahvil faizleri üzerinde etkili olacağını, bunun da altın fiyatlarında yeni hareketlere yol açabileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor

İç piyasada döviz kuru ve uluslararası ons altın fiyatındaki değişimler, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlar nedeniyle vatandaşlar gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından izliyor.

23 Temmuz 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın: 6.270,26 TL

6.270,26 TL Çeyrek altın: 10.261,00 TL

10.261,00 TL Yarım altın: 20.535,00 TL

20.535,00 TL Tam altın: 41.106,65 TL

41.106,65 TL Cumhuriyet altını: 40.876,00 TL

40.876,00 TL Gremse altın: 103.081,86 TL

103.081,86 TL Ons altın: 4.124,93 Dolar

Piyasa uzmanları, Fed toplantısı öncesinde altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirterek yatırımcıların küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek açıklamaları yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.