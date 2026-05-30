Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'da vereceği konser öncesi geri sayım başladı. Hayranları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak konser öncesi, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü sanatçıyı izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce yerli ve yabancı turist, stadyum önünü şenlik alanına çevirdi.



"Biletimi 3 ay önceden aldım"

Konser için İzmir’den kardeşiyle gelen Tuna Yalçın, Türkiye'de bu tarz organizasyonların artması gerektiğini belirterek, "Konser biletini 3 ay önce, ilk duyurulduğu gün aldık. Alan inanılmaz kalabalık ve her şehirden, her milletten insan buraya akın etmiş durumda. Ortam çok güzel, konserin muhteşem geçeceğine eminim. Hepimiz Kanye West’i merakla bekliyoruz. Kesinlikle dünya starları Türkiye’ye gelmeye devam etmeli. İmkanımız olsaydı Travis Scott konserine de gitmek isterdik" şeklinde konuştu.

Abisiyle birlikte uzun süredir bu anı planladığını ifade eden Rüzgar Yalçın ise, "Konser duyurulduğu ilk an aileme söyledim. Uzun süredir buradayız, yoğun bir kuyruk var ama şansımıza önlerdeyiz. Ben Kanye West’e bayıldığım için mükemmel geçeceğini biliyorum" diyerek heyecanını paylaştı.

Alanda bekleyen bir diğer vatandaş Yiğit Taşdemir ise, "Çok güzel bir gün. Kanye’yi çok seviyoruz ve dinlemeye geldik. 7 bin 200 liraya bilet aldım. Şu anda hepimiz Türk gençleri olarak buradayız ve büyük bir heyecanla saate odaklandık" dedi.

Konsere arkadaşıyla katılan Leyna Nil Göktan da biletlerini 1 ay öncesinden aldıklarını söyleyerek, "Büyük bir arenada olduğu için konserin çok daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Kapılar daha açılmamasına rağmen şu an bile burası çok kalabalık" diye konuştu.



Konsere yabancı turist ilgisi

Kanye West’in İstanbul turnesinin turizme büyük katkı sağladığını belirten Erol Devrik, "Çok mutluyum, Kanye West tüm dünya ülkelerini gezen bir şarkıcı ve İstanbul’a da gelmesi çok gurur verici. Birçok turist de bu konser için İstanbul'a geldi. Kendi kariyeri için de İstanbul’da verdiği konser bayağı iyi olacak. Hepimiz severek dinliyoruz, o yüzden çok keyifli bir akşam bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki dev konserine, birçok ünlü isim katıldı.



Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki konseri öncesi hayranları yoğunluk oluşturdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00 sıralarında başlayan konser öncesi, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan, ünlü sanatçının konserini izlemek için vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isim de alanda yerini aldı. Konsere, oyuncular Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü, Leya Kırşan ile şarkıcı Elif Buse Doğan gibi birçok ünlü isim katıldı.



"İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak"

Konser öncesi konuşan oyuncu Ahsen Eroğlu, konser için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bayağıdır bekliyoruz. Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim. Seviyorum, çok fazla muhabbet dönüyor onunla ilgili, ben müzikleriyle şarkılarıyla ilgilendiğim için eğlenmeye geldim" dedi. Eroğlu, şarkıcının Los Angelas'taki küre üzerinde sergilediği performansa ilişkin ise, "Sadece şunu düşünüyorum, aşağıda olanlar görebilecek mi? Onun için endişeliyim çünkü aşağıdan bilet almayı düşünmüştük biz de. Bence çok güzel bir performans, bir yerde Japon bir sanatçıdan esinlendiğini duymuştum. Hatta Anime'den esinlendiğini duymuştum. Etkilendim açıkçası bence güzel bir sahne performansı bekliyor bizi" şeklinde konuştu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü de Kanye West'in çok sevdiği bir sanatçı olduğunu belirterek, "Yakından, İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım.İnanılmaz, bunun ülkemizde olması da çok güzel, müthiş bir başarı bizim için" dedi.



Şarkıcı Elif Buse Doğan ise, tatilini yarıda kesip konsere geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım, böyle büyük prodüksiyonların ülkemizde olması beni çok gururlandırıyor. Umarım tüm dünya da görür bu günü" diye konuştu. Öte yandan Doğan, oyuncu Ozan Güven'e bir mekanda tepki gösterilmesine ilişkin ise, "Ben bunun şiddet olduğunu düşünüyorum yapılan şeyin. Çok üzüldüm, kimsenin başına böyle bir şey gelmemesi lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi.



Oyuncu Leya Kırşan da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız, güzel bir vakit geçireceğimize inanıyoruz. Beraber toplandık geldik" dedi.