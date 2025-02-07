İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı da düştü. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle Marmara Denizi'nde görülen müsilajın dağıldığı fark edildi. Maltepe ve Caddebostan açıklarında müsilajın olmadığı görüldü. Öte yandan, Maltepe açıklarında deniz dron ile görüntülendi.

Eşref Turan isimli bir vatandaş, "Ben Caddebostan'ın sakinlerindenim. Dalyan'da oturuyorum, şuan da müsilaj yok. Herhalde dalga filan oluyor, deniz dalgadan dolayı kendi kendini temizliyor. Müsilaj zamanında biz denize giriyorduk, o da bir canlı, ona da fazla müdahale edecek bir durumumuz yok" ifadelerini kullandı.