Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, rüzgârın saatte 50 ila 75 kilometre hızla esmesi ve yer yer fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor. Valilik, özellikle sabah saatlerinde etkili olacak fırtınanın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak zayıflayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“02.10.2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde rüzgâr eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.”

Uzmanlar, fırtınanın özellikle ulaşımda aksamalara, deniz ulaşımında aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve araçlarını güvenli alanlara park etmeleri çağrısında bulundu.