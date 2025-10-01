Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA&JAECOO Ekim ayında Çin’de gerçekleşecek olan Uluslararası Kullanıcı Zirvesi ile markanın gelişiminde önemli bir dönüm noktasını gözler önüne serecek. OMODA&JAECOO sadece 28 ayda etkileyici bir performans sergiledi. Marka, 630.000 adedi aşan küresel kümülatif satışla, kendisini dünya çapında en hızlı büyüyen yeni otomotiv oyuncularından biri olarak sağlamlaştırdı ve net pazar stratejileri ile güçlü ürün rekabetçiliğini doğruladı. OMODA&JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi ise yalnızca geçmiş başarıların bir değerlendirmesi olmayacak, aynı zamanda birlikte yaratım düşüncesi yoluyla gelecekteki gelişim için yeni bir başlangıç noktası olacak. Ayrıca “Birlikte Yarat, Birlikte Tanımla, ‘1 Numara Olma’ vizyonunu hayata geçir” temasıyla gerçekleşecek olan zirvede, yepyeni AIMOGA Robot da ilk kez tanıtılacak.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markaları OMODA&JAECOO, kuruluşundan yalnızca 28 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen küreselleşme ve yeni enerji dönüşümüne doğru hızlanan otomotiv pazarında durdurulamaz ivmesiyle manzarayı yeniden şekillendiriyor. 630.000 adetlik küresel kümülatif satış, 44 pazarda varlık gösterme ve sürekli yükselen büyüme eğrisiyle OMODA&JAECOO, sağlam başarılarla net bir yol haritası çiziyor. Bu noktada Ekim 2025’te gerçekleşecek olan “CO-CREATE CO-DEFINE” temalı OMODA&JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, markanın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacak. Bu zirve yalnızca markanın geçmiş başarılarının bir özeti değil, aynı zamanda küresel kullanıcılarla birlikte trend belirleyen off-road maceralarında yeni bir yolculuğun başlangıç noktası olacak. “Birlikte Yarat, Birlikte Tanımla, ‘1 Numara Olma’ vizyonunu hayata geçir” temasıyla gerçekleşecek olan zirvede, yepyeni AIMOGA Robot da ilk kez kullanıcıların karşısına çıkacak.

28 ay gibi kısa bir sürede küresel yayılım yoluyla güçlenen büyüme

Günümüzde yoğun ve rekabetçi bir noktada seyreden otomotiv pazarında OMODA&JAECOO sadece 28 ayda etkileyici bir performans sergiledi. Marka, 630.000 adedi aşan küresel kümülatif satışla, kendisini dünya çapında en hızlı büyüyen yeni otomotiv oyuncularından biri olarak sağlamlaştırdı ve net pazar stratejileri ile güçlü ürün rekabetçiliğini doğruladı. Tesadüf olmayan bu büyüme ileriye dönük bir küreselleşme stratejisinden kaynaklanıyor. Yalnızca iki yıl içinde marka Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika gibi kilit bölgeleri kapsayan 44 pazara başarıyla girdi. Yılın ikinci yarısında ise Danimarka, Hırvatistan, Almanya ve Fransa’ya daha da genişleyerek küresel pazar ağını sürekli güçlendirecek.

2022’de tüm ürün gamının lansmanından bu yana, 2025’e gelindiğinde marka farklı pazarların ve kullanıcı gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamlı bir ürün matrisi oluşturdu. Bu küresel genişlemeyi destekleyen şey güçlü bir lokal üretim ve Ar-Ge sistemi. İspanya’daki lokal üretim Avrupa pazarına yanıt verme hızını önemli ölçüde artırırken, Almanya’daki Ar-Ge merkezi küresel tedarik ve teknoloji yükseltmelerini güçlendiriyor ve markanın küresel rekabetçiliğini daha da pekiştiriyor.

Birlikte yaratım modeli marka gelişiminde yeni bir bölüm açıyor

Ekim 2025’te başlayacak olan OMODA&JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, markanın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacak. “CO-CREATE CO-DEFINE” teması altında gerçekleşecek olan bu büyük etkinlik “1 Numara Olma Cesareti” marka vizyonunu tam anlamıyla yansıtarak küresel kullanıcılar ve iş ortaklarını bir araya getiren yenilikçi bir platform yaratıyor. Ürün iterasyonu, senaryo inovasyonu ve hizmet yükseltmeleri gibi kilit konular etrafında şekillenen zirve, kullanıcıların ürün tüketicisinden ekosistemin ortak yaratıcılarına evrilmelerini sağlayacak. Böylece markanın büyümesinin kullanıcı ihtiyaçlarına sağlam şekilde dayalı olmasını güvence altına alacak.

OMODA&JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, ürün lansmanlarını, sürüş deneyimlerini ve ekosistem etkileşimini bütünleştiren kapsayıcı bir kutlama yaratan NEXT SHOW + NEXT DRIVE + NEXT COOL olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek. “One Store, Two Lifestyles” gibi senaryo inovasyonlarından “O3 Medya Takdir Oturumu” ve “Süper Fanlar Salonu” gibi derinlemesine etkileşimlere; “O7 Akıllı Ortak Yaratım Kampı” ve “O5/J5 İkili Ortak Yaratım Kampı” gibi teknoloji odaklı değişimlerden “OMODA Günü” ve “JAECOO Festivali” gibi çeşitli deneyimlere kadar her şey, marka ile kullanıcılar arasındaki sınırları ortadan kaldırarak her katılımcının markanın büyümesine gerçek bir katkı sağlayabilmesini mümkün kılacak.

OMODA&JAECOO’nun hızlı gelişiminden bugünkü istikrarlı küresel büyümesine kadar her adımı, kullanıcı ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılmasıyla oluştu. Ekim 2025’teki OMODA&JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi ise yalnızca geçmiş başarıların bir değerlendirmesi olmayacak, aynı zamanda birlikte yaratım düşüncesi yoluyla gelecekteki gelişim için yeni bir başlangıç noktası olacak. Böylece marka, yeni bir kullanıcı ekosistemi inşa ederek, otomobilleri yalnızca mobilite aracı değil, daha iyi bir yaşamın taşıyıcısı olarak konumlandıracak.