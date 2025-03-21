Yetki Değişikliği Resmileşti

Karar, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayandırılarak alındı. Söz konusu değişiklikle, şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metroların yapımı ve yönetimi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumluluğu artırılmış oldu.

Bakanlık, projeyi üstlenerek hattın inşaat sürecini ve tamamlanmasını koordine edecek. Metro hattının devriyle birlikte bütçe, planlama ve uygulama süreçlerinin de bakanlık tarafından yürütülmesi bekleniyor.

Karar 20 Mart 2025’te Yürürlüğe Girdi

Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe girerken, bu hamlenin İstanbul’daki metro projelerinin yönetim süreçleri üzerindeki etkileri merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu karara nasıl bir yanıt vereceği ve projenin tamamlanma sürecinin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.