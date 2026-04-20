Kura süreci 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk çekiliş, 25 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek törenle start alacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

İstanbul Projenin Merkezi Konumunda

81 ili kapsayan dev sosyal konut hamlesinde en büyük pay İstanbul’a ayrıldı. 100 bin konutluk proje, artan konut ihtiyacını karşılamanın yanı sıra deprem dayanıklılığı yüksek, modern yerleşim alanları oluşturmayı hedefliyor.

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından inşaat sürecinin hız kazanması planlanıyor. Açıklanan takvime göre, hak sahiplerine konutların en geç iki yıl içinde teslim edilmeye başlanması öngörülüyor.

Kiralık Konut Modeli de Devrede

Projeyle birlikte yalnızca satışa yönelik değil, kiralık konut modeli de devreye alınıyor. İstanbul’da yükselen kira fiyatlarına çözüm üretmek amacıyla geliştirilen bu model kapsamında inşaat çalışmalarının başladığı bildirildi.

Yetkililer, hem mülkiyet hem de kiralama odaklı bu projelerin kentsel dönüşüme katkı sağlamasını ve konut piyasasında fiyat dengesi oluşturmasını bekliyor.